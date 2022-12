mardi 27 décembre 2022 • 211 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Boy Niang 2 s'est exprimé, hier, lors de son open-press, sur son combat contre Balla Gaye 2, prévu le 1er janvier 2022, à l'Arène Nationale.

"Je suis engagé et déterminé pour battre Balla Gaye 2. Je serai seul avec Balla dans l'enceinte et que le meilleur gagne. Je n'ai pas de haine envers Balla. C'est un combat. Et cela ne dépasse pas ce cadre. Mais Balla se trompe, il se leurre. Boy Niang 2 est prêt sur tous les plans. Et il verra le 1er janvier. Il saura qui est Boy Niang 2 après le combat. Je rassure mes supporters, je vais très bien. Je suis en bonne santé.



Ce n'est pas un combat facile. Nous allons saigner. Nous allons voir Ardo à plusieurs reprises. C'est un combat du 1er janvier, une journée symbolique."