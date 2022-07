mercredi 20 juillet 2022 • 2926 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A moins de 48 heures de la très attendue cérémonie des CAF Awards 2022, la Confédération Africaine de Football a dévoilé les trois (3) premiers pour toutes les catégories féminines et masculines.

Les CAF Awards se tiendront à Rabat, au Maroc, le 21 juillet 2022 à 20h00 heure locale (19h00 GMT).



La liste des trois finalistes dans les différentes catégories est issue de la liste des nominés précédemment révélée par la CAF.



Dans la catégorie Joueuse de l'année, la quadruple lauréate Asisat Oshoala du Nigeria est en quête d'une cinquième couronne. Cependant, elle doit faire face à une forte opposition de la Camerounaise Ajara Nchout Njoya et de la nouvelle venue Grace Chanda de Zambie.



Dans la catégorie masculine, les anciens vainqueurs Mohamed Salah (Egypte) et Sadio Mane (Sénégal) devront se battre avec le gardien de but sénégalais Edouard Mendy, également nouveau venu dans la liste des trois nominés.



Liste complète des trois premiers nominés (par ordre alphabétique) :



Joueuse de l'année



Ajara Nchout Njoya (Cameroun & Internazionale Milano)



Asisat Oshoala (Nigeria & Barcelone)



Grace Chanda (Zambie & BIIK Kazygurt)



Joueur de l'année



Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)



Mohamed Salah (Égypte & Liverpool)



Sadio Mane (Sénégal & Bayern Munich)



Joueuse interclubs de l'année



Andile Dlamini (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns)



Bambanani Mbanie (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns)



Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes)



Joueur interclubs de l'année



Achraf Dari (Maroc & Wydad Athletic Club)



Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)



Mohamed El Shenawy (Egypte & Al Ahly)



Jeune joueuse de l'année



Doris Boaduwaa (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies)



Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Avaldsnes)



Yasmine Zouhir (Maroc & AS Saint-Etienne)



Jeune joueur de l'année



Hannibal Mejbri (Tunisie & Manchester United)



Karim Konate (Côte d'Ivoire & ASEC/RB Salzburg)



Pape Matar Sarr (Sénégal & Tottenham Hotspur)



Entraîneur de l'année (football féminin)



Bruce Mwape (Zambie)



Desiree Ellis (Afrique du Sud)



Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns)



Reynald Pedros (Maroc)



Entraîneur de l'année (football masculin)



Aliou Cissé (Sénégal)



Carlos Queiroz (Égypte)



Walid Regragui (Wydad Athletic Club)



Club de l'année (football féminin)



AS FAR (Maroc)



Hasaacas Ladies (Ghana)



Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)



Club de l'année (football masculin)



Al Ahly (Égypte)



RS Berkane (Maroc)



Wydad Athletic Club (Maroc)



Équipe nationale de l'année (football masculin)



Cameroun



Égypte



Sénégal



Équipe nationale de l'année (football féminin)



En raison de l'absence d'une compétition féminine majeure au cours de la période considérée, l'équipe organisatrice des CAF Awards 2022 a revu le processus de sélection pour cette importante catégorie. La Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies au Maroc sera prise en compte comme l'un des critères pour désigner un lauréat digne du statut du prix et du football féminin en général. Le nom du lauréat sera annoncé le 23 juillet 2022 à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine.



But de l'année



Gabadinho Mhango (Malawi & Orlando Pirates)



Pape Ousmane Sakho (Sénégal & Simba)



Zouhair El Moutaraji (Maroc & Wydad Athletic Club)



Avec Cafoline