jeudi 21 juillet 2022 • 320 lectures • 0 commentaires

Sport 48 mins Taille

iGFM (Dakar) Le PDG du FC Bayern, Oliver Kahn s'est exprimé sur les Caf Awards, prévus, ce jeudi soir, au Maroc.

"Sadio mérite absolument d'être nommé joueur africain de l'année pour la deuxième fois après son succès historique en Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Il est l'une des plus grandes stars mondiales depuis plusieurs années et est un excellent ambassadeur de son pays et de notre sport, pas seulement à cause de ses performances. Nous tous au FC Bayern, nous croisons les doigts pour Sadio pour le prix", a-t-il déclaré sur le site du club allemand après le match amical remporté par le Bayern contre DC United, la nuit dernière, aux Etats-Unis. Mané a marqué son premier but avec le Bayern. Mieux, il a été passeur décisif sur le troisième but inscrit par Serge Gnabry.



D'ailleurs, Sadio Mané est parti pour Rabat, au Maroc, juste après cette large victoire 6-2 des Bavarois. L'attaquant sénégalais a été nominé pour le titre de joueur africain de l'année, après avoir guidé le Sénégal vers le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier au Cameroun et au Mondial 2022 au Qatar. Il devrait se succéder à lui-même.