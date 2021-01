C'est lors d’une réunion du Comité exécutif du COSAFA (Conseil des associations de football d’Afrique australe) tenue ce 27 janvier 2021, qu'il a été décidé à l’unanimité que le Dr Patrice Motsepe est le seul candidat approuvé par l’organe régional de 14 membres à se présenter à la présidence de la CAF le 12 mars de cette année, à Rabat (Maroc). Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Zambie et Zimbabwe.

Pour l'heure, il affrontera trois canditats issus de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Sénégalais Me Augustin Senghor, de l'Ivoirien, Jacques Anouma et du Mauritanien, Ahmed Yahya. La FIFA a validé toutes les quatre candidatures.

