mercredi 18 août 2021 • 118 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Samuel Eto'o s'est prononcé sur les chances du Cameroun à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera chez lui du 09 janvier au 06 février 2022.

Invité à participer au tirage au sort de la CAN 2021, Samuel Eto’o a eu la main légère avec son pays, le Cameroun, qui affrontera le Burkina Faso, le Cap Vert et l’Ethiopie au sein d’un groupe A abordable devant son public. Le double vainqueur de la compétition espère une issue heureuse pour les Lions Indomptables mais préfère rester méfiant.

«Le groupe est équilibré et abordable. Même si nous avons un très bon groupe et un excellent sélectionneur, la question que je me poserai c’est la gestion de la pression vu que nous jouerons devant 26-27 millions de Camerounais. J’espère que mes jeunes coéquipiers géreront bien cette pression pour que le peuple camerounais soit victorieux au soir de cette finale», a lancé l’ex-buteur du FC Barcelone en marge de la cérémonie. On peut compter sur le vieux Lion pour prodiguer ses meilleurs conseils à ses jeunes frères.