iGFM (Cameroun) Blessé depuis deux mois, Ismaila Sarr s'apprête à retrouver la tanière des Lions du Sénégal, pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté du Sénégal. Après avoir retrouvé ses covidés, le groupe d'Aliou Cissé est sur le point d'enregistrer un des retours les plus attendus. À Barcelone depuis plus d'une semaine pour continuer à soigner son genou, Ismaila Sarr est attendu au Cameroun la semaine prochaine, pour disputer la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021" avec le Sénégal. Un retour important sachant que l'attaquant de Watford occupe une place importante dans le groupe. Pire, son absence s'est fait sentir lors des trois premiers matchs des Lions. Mais, il faudra espèrer l'avoir en quarts de finale car il sera trop juste pour les huitièmes de finale mardi prochain contre le Cap Vert (16h GMT).



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)