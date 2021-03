dimanche 28 mars 2021 • 75 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Quart de finaliste de la précédente édition, l’Afrique du Sud ne verra pas la CAN 2021 ! Alors qu’ils avaient besoin d’un point pour passer, les Bafana Bafana ont chuté face au Soudan (2-0) ce dimanche à Omdurman à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires.

Du coup ce sont les Faucons de Jediane, entraînés par le Français Hubert Velud, qui se qualifient pour leur première CAN depuis 2012 !

Très vite en tête après l’ouverture du score de Saifeldin Bakhit de la tête sur coup franc (1-0, 5e), les Soudanais ont fait le break à la demi-heure de jeu, en contre, grâce à Abdel Raman qui se jouait de Hlatshwayo avant de conclure d’une frappe sous la barre (2-0, 32e).

Emmenés par Percy Tau, les Sud-Africains ont bien tenté de réagir mais Abdullah Aboeshreen a sorti les arrêts qu’il fallait dans le but adverse, notamment face à l’ailier de Brighton avant la mi-temps. Plus tôt, Hlatshwayo avait aussi vu la barre s’opposer à sa tête, lorsque ce n’était pas un pied ou une jambe des vaillants Soudanais qui se mettait en travers du chemin des visiteurs, à l’image de cet énorme retour de Merghani devant Tau en début de partie. Après la RD Congo, c’est donc un 2e autre grand habitué de la CAN qui manquera à l’appel au Cameroun en janvier prochain.

Le classement : Ghana 13 points, Soudan 12 pts, Afrique du Sud 10 pts, Sao Tomé 0 pt

