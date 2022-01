mercredi 26 janvier 2022 • 112 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Initialement prévu à Douala, le quart de finale de l'équipe du Sénégal se tiendra finalement à Yaoundé, selon un communiqué de la CAF ci-dessous. Les Lions connaitront leurs adversaires de dimanche, après le match Mali-Guinée équatoriale, prévu ce soir (19h GMT).

La Commission d’Organisation a décidé que les matches suivants seront déplacés au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé :



Le match de quart de finale n° 47 prévu le 30 janvier 2022 entre le vainqueur du match n° 43 et le vainqueur du match n° 42 à 16h00 heure locale

Le match de quart de finale n° 48 prévu le 30 janvier 2022 entre le vainqueur du match n°41 et le vainqueur du match n° 44 à 20h00 heure locale

Le match de demi-finale n° 49 prévu le 2 février 2022 entre le vainqueur du match n° 45 et le vainqueur du match n° 48 à 20h00 heure locale