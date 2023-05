mercredi 17 mai 2023 • 688 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Bénin tient enfin sa première victoire dans les éliminatoires de la CAN 2023. Celle-ci a été acquise sur tapis vert, informe la Confédération Africaine de football (CAF).

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a officiellement tranché et notifié mardi aux Guépards, nouveau surnom des désormais ex-Ecureuils, qu'ils empochent trois points sur tapis vert (3-0) suite à la réserve déposée face au Rwanda. Le match entre les deux sélections, comptant pour la 4e journée des qualifications, s'était soldé sur le score de 1-1 le 29 mars dernier à huis clos à Kigali.



Le Bénin revient dans la course à la qualification



Les Béninois avaient toutefois rapidement été mis au courant de l'inégibilité du milieu de terrain adverse Kevin Muhire, averti contre le Sénégal et au match aller, et qui n'aurait donc pas dû prendre part au retour, qu’il a disputé en tant que titulaire, pour cause de suspension.







Coupable d'avoir oublié de renseigner le deuxième avertissement du joueur dans le système CMS, l'arbitre botswanais Joshua Bondo a été suspendu 6 mois par la CAF le mois dernier, mais l'instance a aussi tenu à sanctionner la Fédération rwandaise, puisqu’elle considère que « le décompte des sanctions des joueurs demeure de la seule et unique responsabilité des fédérations qui assumeront toute infraction aux règlements ».



Cette décision rebat totalement les cartes dans le groupe L des qualifications puisque le Bénin, dernier avant ce verdict, passe 3e et à égalité de points avec le Mozambique, 2e, et deux longueurs d’avance sur le Rwanda, désormais dernier. Les Béninois recevront le Sénégal, déjà qualifié, en juin, avant de probablement jouer leur destin lors de la dernière journée au Mozambique.



Le classement du groupe L des éliminatoires de la CAN 2023 :



1-Sénégal (12 points)

2-Mozambique (4 points)

3-Bénin (4 points)

4-Rwanda (2 points)



