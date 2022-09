jeudi 29 septembre 2022 • 131 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, sera en visite à Conakry (Guinée), ce vendredi, informe la direction de la Communication de l'instance.

Lors de cette visite, le Président Motsepe rencontrera Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition de la Guinée ce vendredi après-midi à Conakry, ajoute le communiqué de la CAF, soulignant que Motsepe sera rejoint par le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba.



L'instance précise qu'avant de rencontrer le Colonel Doumbouya, le patron du football africain s'entretiendra avec la direction de la Fédération Guinéenne de Football ("FEGUIFOOT") et le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Bernard Goumou.



La CAN 2025, enjeu principal



Même s'il n'a pas été précisé dans le communiqué, il faut oser le dire. Cette visite de Patrice Motsepe a rapport avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025). Surtout que depuis plusieurs semaines, on parle des préparatifs qui n'avancent pas du côté de la Guinée. L'Algérie serait en train de travailler en coulisses pour abriter cette compétition. Affaire à suivre.