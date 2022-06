vendredi 24 juin 2022 • 649 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN de Beach Soccer a été effectué, ce vendredi, par la CAF. Tenant du titre, le Sénégal tombe sur le Cameroun.

A quelques mois de la CAN de Beach Soccer 2022, prévue du 21 au 30 octobre au Mozambique, la Confédération africaine de football procédait ce vendredi au tirage au sort des éliminatoires qui vont permettre de déterminer les 7 qualifiés pour la compétition à l’issue d’une double confrontation aller-retour.



Vainqueur des 3 dernières éditions, le Sénégal hérite d’un adversaire modeste, le Cameroun, plus parvenu à se qualifier pour la phase finale de la discipline depuis 2008.



Rappelons que le Mozambique est qualifié d’office en tant que pays-hôte. La manche aller de cet unique tour qualificatif aura lieu entre le 22 et le 24 juillet, le retour entre le 5 et le 7 août.