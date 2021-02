mercredi 24 février 2021 • 74 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Malick Daf, le sélectionneur national des U17 du Sénégal, a réagi sur IGFM, au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations "Maroc 2021".

"On n'a pas le choix. Le tirage se passe comme ça. On est Coupe d'Afrique et les équipes se valent. Maintenant comme on dit, il n'y a plus de noms en football. Il faut travailler et le seul le travail paye. On sait qu'on va rencontre le Cameroun qui est champion d'Afrique, le Mali et l'Afrique du Sud. Maintennant, on va se préparer en conséquence pour essayer d'abord de sortir des poules", a-t-il confié à IGFM.

"Les noms des équipes importent peu"

"Je pense que c'est d'abord le plus important. Ensuite, préparer les matchs à élimination directe. Mais, il faut se concentrer sur les matchs les uns après les autres et à la fin essayer de les gagner", a soutenu Daf, qui va débuter par le tenant du titre, le Cameroun, le 15 mars, à Casablanca.

Selon lui, "les noms des équipes importent peu. Pour moi, c'est le travail. Il faut qu'on soit prêts et concentrés. Iil faut de l'envie, avoir un bon caractère et savoir se faire respecter", a ajouté Malick Daf, qui est en regroupement fermé avec ses joueurs à Guéréo.

Pour rappel, les deux meilleurs 3es des trois groupes seront qualifiés pour les quarts de finale.

Cette CAN des moins de 17 ans se déroulera du 13 au 31 mars 2021 au Maroc, dans les villes de Rabat, Mohammedia et Casablanca.

La composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d’Ivoire.

Groupe B : Nigéria, Tanzanie, Algérie, Congo.

Groupe C : Cameroun, Sénégal, Mali, Afrique du Sud.