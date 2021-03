jeudi 4 mars 2021 • 174 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite à son élimination en demi-finales de la CAN des moins de 20 ans lundi contre l’Ouganda (1-4), la Tunisie tape du poing sur la table ! Les Aiglons de Carthage soupçonnent en effet leurs adversaires d’avoir aligné plusieurs joueurs ayant dépassé la limite d’âge.

«La Tunisie a fait une réclamation auprès de la CAF en présentant des fiches (de trois joueurs ougandais, ndlr) ayant dépassé l’âge requis», a annoncé le responsable de la communication de la Fédération tunisienne, Kaïs Reguez, à l’occasion d’une conférence de presse tenue en Mauritanie, pays-hôte de la compétition qui verra les Tunisiens affronter la Gambie vendredi lors de la petite finale. Auteur d’un triplé lundi et meilleur buteur du tournoi (5 buts), Derrick Kakooza fait partie des joueurs suspectés.

La proposition de la FTF

La Tunisie assure toutefois que son combat dépasse le simple cadre de ses intérêts personnels et qu’elle ne réclame pas la disqualification de l’Ouganda, mais souhaite que la Confédération africaine de football (CAF) règle une fois pour toutes ce problème. «Ce n’est pas une accusation, mais nous voulons sonner l’alerte auprès de la CAF. Nous souhaitons bonne chance aux deux équipes finalistes, mais, par principe, il faut régler ce problème d’âge dans nos compétitions», a plaidé Raguez. D’où l’initiative imaginée par la FTF qui propose à la CAF mettre en place une sorte de passeport anti-fraude sur l’âge.

«On peut penser l’appeler passeport sportif ou médical, mais ce doit être un document permettant de tracer la carrière des joueurs pour avoir un meilleur suivi et pour l’organisation de compétitions plus équitables et transparentes», a ainsi précisé le Directeur technique national tunisien, Sghaier Zouita. En pleine campagne pour l’élection présidentielle à la tête de la CAF, le message est passé !

