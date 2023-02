mardi 21 février 2023 • 473 lectures • 0 commentaires

Le groupe C de la CAN 2023 des moins de 20 ans entre en piste, ce mardi, avec notamment une affiche alléchante Gambie-Tunisie.

Menu copieux en perspective ce mardi puisque les spectateurs du Stade d’Alexandrie en Egypte auront droit à un alléchant Gambie-Tunisie pour lancer les hostilités ! Il s’agit rien de moins que d’un remake du match pour la 3e place de la précédente édition, remporté aux tirs au but par les Scorpions (0-0, 4-2 tab). On retrouvera de chaque côté quelques rescapés de cette affiche, comme le milieu offensif Kajally Drammeh (Cape Town City/Afrique du Sud) pour la Gambie et l’attaquant Youssef Snana (Club Africain) pour la Tunisie.



Chaque sélection a aussi pu compter sur l’arrivée de renforts, comme l’ailier de la réserve du Bayern Munich, Mamin Sanyang, pour la Gambie, et le milieu offensif de la réserve de l’Olympique Lyonnais, Chaïm El Djebali, pour la Tunisie. La Gambie s’est qualifiée en éliminant le Mali et le Sénégal, et la Tunisie a devancé la Libye, le Maroc et l’Algérie et on attend donc beaucoup de cette explication au sommet.



Dans la soirée, le Bénin et la Zambie s’affronteront dans l’autre rencontre du groupe. Sacrés en 2017 à domicile, les Chipolopolo n’ont plus disputé la compétition depuis et ils feront face à des Béninois qui n’ont pris part qu’à une édition depuis leur 3e place prometteuse restée sans suite en 2005. Malgré la blessure de Richard Ngoma (FC Maccabi/Israël), forfait pour le tournoi, les Zambiens pourront s’appuyer sur l’attaquant Peter Chikola (HNK Gorica/Croatie). En face, le Bénin ne compte pas d’expatriés européens mais misera sur des éléments en vue lors des qualifications comme le local Farid Edou et Malick Tongui (Lys Sassandra FC/Côte d’Ivoire).



Le programme de mardi à la CAN U20



Groupe C (Alexandrie)



14h Gambie-Tunisie



17h Bénin-Zambie