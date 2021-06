mardi 1 juin 2021 • 216 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) En quête d'un entraîneur suite au départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid a décidé de miser sur Carlo Ancelotti. Un ancien de la maison qui a connu déjà quelques succès au sein de la Casa Blanca.

La valse des entraîneurs se poursuit en Europe. Après l'officialisation du départ de Zinedine Zidane le 27 mai dernier, le Real Madrid cherchait l'homme capable de s'installer sur son banc et de guider son équipe fanion. Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Mauricio Pochettino ou encore Raul, les pistes sont sorties à un rythme effréné au sein de la presse ibérique, bien décidée à découvrir l'identité du futur coach madrilène. Alors qu'il ne figurait pas parmi les cibles prioritaires, Carlo Ancelotti est entré dans la danse ces derniers jours.

Ancien de la Casa Blanca, puisqu'il a entraîné le Real Madrid entre 2013 et 2015, le technicien italien a finalement supplanté la concurrence. En effet, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont décidé de lui confier à nouveau les commandes de son équipe. «Le Real Madrid C. F. annonce que Carlo Ancelotti sera le nouvel entraîneur de la première équipe pour les trois prochaines saisons. Demain, la cérémonie de signature du protocole aura lieu avec le président Florentino Pérez au Real Madrid City. Plus tard, Carlo Ancelotti apparaîtra à 18h00 devant les médias lors d'une conférence de presse».

Ancelotti II, le retour

Six ans après son départ, Carlo Ancelotti fait donc son grand retour au sein de la capitale espagnole. En effet, entre 2013 et 2015, le natif de Reggiolo avait déjà entraîné le club ibérique. Durant sa première expérience sur le banc madrilène, il avait réalisé une belle moisson de titres en 2014. Cette année-là, son Real Madrid avait remporté la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Un trophée particulier puisqu'il s'agissait de la fameuse Décima. Les Merengues s'étaient aussi octroyé la Coupe du Roi, le Mondial des Clubs et la Supercoupe de l'UEFA.

Un an plus tard, le 25 mai 2015, il avait été remercié à un an de la fin de son bail par Florentino Pérez, qui avait expliqué qu'il était temps de donner un nouvel élan au club. Une nouvelle qui, à l'époque, n'avait pas été du goût des supporters et des joueurs, dont Cristiano Ronaldo, qui étaient derrière un Carlo Ancelotti qui souhaitait rester. En poste à Everton depuis le 21 décembre 2019, le technicien italien va donc faire son grand retour en Espagne et reprendre sa belle histoire d'amour avec le Real Madrid. L'objectif sera de donner une nouvelle dynamique et aider les Merengues à remporter des titres après une saison blanche.

Footmercato