Le Real Madrid CF et Manchester United se sont mis d'accord sur les conditions du transfert de Carlos Henrique Casemiro.

Dans son communiqué de presse, parcouru par iGFM, le Réal de Madrid explique qu'un terrain d'entente a été trouvé entre les différentes parties. Ainsi, le lundi 22 août, à 11h30 (CET), un acte institutionnel d'hommage et d'adieu à Casemiro aura lieu à la Ciudad Real Madrid, en présence du président du club, Florentino Pérez. Après cette cérémonie, Casemiro se présentera devant les médias dans la salle de presse de la Ciudad Real Madrid.



Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à Casemiro, qui fait partie de l'histoire du club. Il explique que depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en janvier 2013 pour jouer pour Castilla à l'âge de 20 ans, Casemiro est devenu l'un des joueurs les plus transcendantaux de l'une des périodes les plus importantes et les plus réussies de l'histoire du club.



Pendant son temps en tant que joueur du Real Madrid, il a remporté 18 trophées : 5 Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des Clubs, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 titres de LaLiga, 1 Copa del Rey et 3 Super Coupes d'Espagne. Sur le plan individuel, il a été désigné meilleur joueur de la finale de la Super Coupe de l'UEFA remportée il y a quelques jours à Helsinki et a été nominé pour le Ballon d'Or 2022.



En plus de ce brillant palmarès, Casemiro restera dans les mémoires des madridistas comme représentant les valeurs du club. Un joueur exemplaire qui a tout donné pour le Real Madrid.



Pour rappel, Manchester United aussi a officiellement annoncé l'arrivée du joueur.