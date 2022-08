lundi 29 août 2022 • 162 lectures • 0 commentaires

Sport

L’équipe nationale du Sénégal va affronter la Bolivie en match amical. Ce, pour préparer la coupe du monde. Le président de la Fédérations sénégalaise de football a indiqué qu’ils ont dû dépenser plusieurs centaines de millions pour pouvoir ficeler cette rencontre.

«Il faut que les gens sachent les efforts que l'on fait. Pour jouer avec la Bolivie, on a dû les payer. En Afrique, on a l'habitude qu'on nous paie pour jouer. Mais si on se dit qu'on prépare la Coupe du monde et que l'entraîneur souhaite jouer une équipe équivalente à ses adversaires au Mondial, et qu'on a des ressources provenant de la Coupe du monde, on doit pouvoir subvenir à ses besoins.

On prendra donc en charge les frais d'organisation du match. Ça fera un montant élevé. Ça peut, peut-être, avoisiner les 200 millions au moins. En plus il y aura nos frais, on peut aller jusqu'à 300 millions. Mais ceci s'explique par notre ambition d'aller faire la meilleure participation possible à la Coupe du monde. On doit bien préparer l'équipe nationale comme il se doit. On doit mettre les moyens qu'il faut pour que l'équipe puisse se préparer au mieux.»