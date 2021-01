mercredi 27 janvier 2021 • 30 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Guinée est passée par tous les états ce mercredi au Stade de la Réunification de Douala, mais le Syli local a fini par valider son billet pour les quarts de finale du CHAN 2020 en arrachant le match nul contre la Tanzanie (2-2), qui est quant à elle éliminée.

Tout avait commencé de manière idéale pour les hommes de Lappé Bangoura qui obtenaient très vite un penalty suite à une main de Lyanga consécutive à une tête de Kalil Traoré. Gnagna Barry se chargeait de transformer la sentence pour s’emparer des commandes du classement des buteurs avec 3 réalisations (0-1, 4e).

Le sauveur Kantabadouno

Sauf que les Tanzaniens connaissaient ensuite un gros temps fort et poussaient. Si Moussa Camara claquait la frappe soudaine de Kapombe, en revanche le portier ne pouvait rien et s’inclinait sur la somptueuse demi-volée de Baraka Majogoro, entrée avec l’aide du poteau (1-1, 23e). Ça chauffait sérieusement devant le but guinéen, mais le Syli local reprenait ensuite du poil de la bête et repartait à l’offensive en fin de première période, sans toutefois parvenir à trouver la faille.

Alors qu’ils semblaient maîtriser le début du second acte mais manquaient plusieurs opportunités face au but, les Guinéens se faisaient surprendre sur une tête d’Edward Manyama sur corner (2-1, 69e) ! A cet instant, la Tanzanie était qualifiée et la Guinée éliminée. Mais le Syli n’abdiquait pas et arrachait l’égalisation sur une tête de Victor Kantabadouno (2-2, 82e) qui envoyait son pays en quart de finale où il défiera le Rwanda dimanche. A Limbé, dans l’autre match, la Zambie a été tenue en échec par la Namibie (0-0), déjà éliminée, et termine 2e de ce groupe D. Les Chipolopolo affronteront le Maroc.

Le classement final : Guinée 5 points (+3), Zambie 5 pts (+2), Tanzanie 4 pts, Namibie 1 pt

Afrikfoot