lundi 25 janvier 2021 • 42 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le groupe B du CHAN 2020 a rendu son verdict ce lundi avec une grosse sensation à la clé !

Vainqueur de la compétition en 2014 et considérée comme l’un des favoris, la Libye a en effet été éliminée par le Congo qui se qualifie grâce à sa victoire 1-0 ! En parallèle, la RD Congo a également validé son billet pour les quarts de finale en même temps que la première place de la poule avec un succès décroché sur le fil au terme d’un match stressant face au Niger (2-1).

Toujours décimés par le coronavirus et mis en danger à deux reprises d’entrée de jeu suite à des pertes de balle, les Léopards A’ étaient tout heureux de voir Halidou manquer le cadre à chaque fois. La RDC répliquait ensuite et prenait même les devants sur une tête lobbée de Kabangu après un centre de Baka (1-0, 27e).

Les Léopards et Masasi rois du money time

Poussifs dans le jeu, les Congolais ne parvenaient pas à se mettre à l’abri et ils se faisaient surprendre par l’égalisation nigérienne sur une tête de Mossi (1-1, 73e). Sous la menace d’un but qui aurait pu les éliminer et inquiétés sur plusieurs incursions adverses, les hommes de Florent Ibenge profitaient finalement d’une énorme bourde du gardien du Niger pour s’imposer grâce à un nouveau but sur le grill de Masasi (2-1, 90e+1). Dur pour le Mena…

Dans l’autre match du groupe, un but de Gautrand Ngouenimba (49e) a permis au Congo de réaliser son énorme exploit contre la Libye qui sort par la petite porte et sans la moindre victoire au compteur.

Le classement final : RD Congo 7 points, Congo 4 pts, Niger 2 pts, Libye 2 pts

Afrikfoot