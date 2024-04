mardi 23 avril 2024 • 343 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’ancien international ivoirien Didier Drogba a exprimé son soutien à un joueur actuellement sous le feu des critiques à Chelsea.

Samedi en demi-finale de FA Cup, Chelsea s’est incliné devant Manchester City par la plus petite des marges (1-0). Le scénario aurait peut-être été tout autre si Nicolas Jackson, positionné à la pointe du 4-2-3-1 des Blues, avait concrétisé ses nombreuses occasions franches face au gardien cityzen. Alors qu’il venait de manquer un nouveau face-à-face avec Stefan Ortega, l’international sénégalais (12 capes) a par exemple vendangé dans la foulée un caviar, en expédiant une tête piquée sur le portier allemand.



“Garde la tête haute et n'arrête jamais de travailler dur..."



Au sortir de la défaite, l’ex-capitaine emblématique et ancien coach de Chelsea, Frank Lampard, a reproché au natif de Djibonker son manque de tranchant. “Je me sens un peu désolé pour lui car il a fait beaucoup de bons mouvements. C'est un jeune attaquant. Les attributs que nous avons vus chez lui aujourd'hui lorsqu’il court avec Kyle Walker : il a montré de la vitesse, de bons mouvements. Mais il y a un détail technique là, la touche supplémentaire, la prise de décision au plus haut niveau dans ces matches de haut niveau sont la différence. La tête, si vous la touchez n'importe où sauf sur son corps, c'est un but. Nous sommes tous passés par là, nous avons tous raté des occasions et c'est une occasion cruciale pour le match. Mais en tant que jeune joueur, c'est le niveau qu'il faut avoir pour être un attaquant de Chelsea”, a critiqué l’Anglais sur la BBC.



Alors qu’il a l’occasion de se racheter ce mardi en championnat dans le derby face à Arsenal, Nico Jackson peut compter sur le soutien d’une autre légende du club en la personne de Didier Drogba. Via son compte X (anciennement Twitter) officiel, l’Ivoirien a volé au secours du joueur de 22 ans. “Garde la tête haute et n'arrête jamais de travailler dur, cela paiera”, a-t-il publié. Egalement soutenu lundi par son coach Mauricio Pochettino, le principal intéressé appréciera.



