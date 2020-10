jeudi 29 octobre 2020 • 75 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Milieu de terrain légendaire de Chelsea ayant porté fièrement le maillot des Blues durant treize années, Frank Lampard a, tout au long de sa carrière été confronté aux meilleurs joueurs du monde. Aujourd’hui devenu manager de son équipe de cœur, l’ancien international des Three Lions compose chaque week-end une équipe à son goût, renseigne Footmercato.

Au cours d'une séance de questions-réponses virtuelle organisée par leur partenaire Hyundai où les enfants de leurs clubs partenaires ont pu poser leurs questions au coach de Chelsea, Lampard a dû laisser parler son imagination et créer une équipe composée des sept meilleurs adversaires qu’il a affronté au cours de sa carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l’ancien joueur de 42 ans s’est montré très offensif. «C'est Neuer, Rio (Ferdinand), Steven Gerrard, Zidane, Ronaldinho, Messi et Ronaldo», a-t-il ainsi déclaré. Une liste avec de nombreux joueurs offensifs qui malgré le déséquilibre tactique semble avoir fière allure.