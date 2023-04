vendredi 14 avril 2023 • 757 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a dévoilé la durée d’indisponibilité de Kalidou Koulibaly blessé lors de la défaite des Blues contre le Real Madrid en quart de finale aller de Ligue des Champions.

Face à la presse, Lampard a confirmé que Kalidou Koulibaly manquera les deux prochains matchs de Chelsea après avoir contracté une blessure musculaire lors de la défaite face au Real Madrid cette semaine.



Une question de semaines plutôt que de jours



"Il (Koulibaly) ne sera disponible pour aucun des deux matchs. Une question de semaines plutôt que de jours", informe le technicien anglais, ce vendredi, face aux médias. "C'est un très bon joueur, très expérimenté", a-t-il regretté l'absence de son défenseur central pour le choc de Premier League, ce week-end, contre Brighton et également le match retour contre le Real Madrid la semaine prochaine. L'international sénégalais s'est blessé à la cuisse droite après un sprint pour écarter le danger. Il a été remplacé par Marc Cucurella à la 55e minute.



A cet effet, Lampard pourrait apporter des changements dans son équipe samedi contre Brighton sachant qu'il y a le match retour contre le Real Madrid quelques jours plus tard. Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé, ce samedi, au coup d'envoi après avoir fait une brève apparition contre les Wolves le week-end dernier. L'entraîneur par intérim des Blues ne voulait pas trop en dire sur la sélection de son équipe, mais il a fait l'éloge du numéro 9 de Chelsea. "Nous verrons", a déclaré Lampard lorsqu'il a été interrogé sur le rôle qu'Aubameyang aura contre Brighton.



"Les joueurs doivent ressentir quand ils s'entraînent et comment ils se préparent, la nature compétitive de l'équipe pour obtenir une place dans l'équipe doit être élevée. Vous devez être compétitif à l'entraînement. L'histoire dit qu'il a un record de buts fantastiques", a conclu Lampard.

