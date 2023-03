vendredi 3 mars 2023 • 1166 lectures • 1 commentaires

Sport 3 heures Taille

Hier soir, le Real Madrid s’est incliné 1 à 0 lors d’un Clasico sans saveur. Du moins, dans le jeu. Ce vendredi, ce match fait couler beaucoup d’encre du côté de la capitale espagnole.

Plus qu’un match. Hier soir, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont retrouvés en Coupe du Roi pour disputer un nouveau Clasico. Au terme d’une rencontre sans réelle saveur, du moins dans le jeu, les Blaugranas se sont imposés 1 à 0 au stade Santiago-Bernabéu. Une défaite au goût amer pour les Merengues, qui ont été meilleurs hier soir il faut l’avouer. Après la rencontre, Carlo Ancelotti, qui a avoué être satisfait de son équipe, était de cet avis. Il l’a fait savoir en conférence de presse.



"C’est un très mauvais résultat, non mérité. C’était un match bien joué de notre part, avec intensité et engagement, nous n’avons pas laissé le Barça jouer comme il le voulait. Ils étaient dans un bloc très bas non pas parce qu’ils le voulaient, mais parce que nous les avons obligés à le faire. Il était difficile d’avoir des occasions, nous avons essayé depuis l’extérieur de la surface, mais ils ont de grands défenseurs et ils nous ont donné des problèmes sur les centres (…) Il était difficile de trouver des espaces. Ils étaient très resserrés. Je n’ai rien à reprocher. Je suis très content et j’ai hâte de faire la même chose au match retour.»



Les Merengues ont le seum



Puis quand il lui a été demandé si le Barça méritait sa victoire, il a été cash : «non, c’est évident. Il n’ont pratiquement pas eu d’occasions. Je pense que c’était l’un de nos meilleurs matchs défensifs de la saison. Nous avons joué le match que nous devions jouer. Nous avons pressé, joué avec intensité. Il nous a manqué le but. Ils n’ont rien fait pour marquer. Ils ont eu de la chance sur un rebond. Nous avons encore 90 minutes.» Comme le Mister, qui n’a pas voulu se plaindre de l’arbitrage, les joueurs madrilènes estiment que les Culés ne méritaient pas de l’emporter hier soir.



En zone mixte, Luka Modric a confié : «nous avons joué un bon match, créé des occasions de marquer, mais nous ne l’avons pas fait. Ils ont marqué un but chanceux. Nous avons été meilleurs, mais il reste un autre match. Je suis convaincu que nous pouvons changer cela.» Thibaut Courtois avait aussi le seum. «On a dominé. On a encaissé un but avec beaucoup de malchance, une interception, puis un rebond. Ils ne le méritaient pas.» Outre le résultat, l’attitude des Blaugranas a fait jaser. Il faut dire qu’il y a eu de la tension durant la rencontre.



L’attitude du Barça écœure Madrid



Xavi a traité Dani Carvajal d’"idiot". Gavi, lui, s’est chauffé avec les Madrilènes. Il aurait d’ailleurs insulté Vinicius Jr de "fils de p…". Le jeune joueur du Barça est dans la ligne de mire de la presse madrilène. «Pour qu’Ancelotti s’emporte, il en faut beaucoup : un vilain geste de Gavi sur Camavinga. L’Espagnol a donné un coup de coude à Camavinga et lorsqu’il est tombé au sol, il a simulé un coup inexistant. Il a également giflé Militão», a écrit AS. De son côté, Defensa Central a lâché : «Munuera Montero (l’arbitre) a "volé" Madrid : il a évité les expulsions de Gavi et Araújo»



DC a d’ailleurs recensé toutes les actions litigieuses du Clasico. Le fait que Frenkie de Jong ne soit pas averti à la 24e minute sur l’action où il a attrapé Vinicius Jr (qui a eu un jaune) a été pointé du doigt. La faute de Gavi sur Camavinga (28e) aussi. Le média ibérique a ajouté : «à la 39e, Gavi a continué à distribuer, à gauche et à droite, et est reparti sans carton malgré son attaque contre Éder Militao. A la 42e, une autre agression a été pardonnée. Cette fois c’est Araujo face à Vinicius Jr. » DC explique que les arbitres n’ont donné que 5 minutes de temps additionnel alors que le Barça a perdu du temps très souvent. La manche retour, prévue le 5 avril au Camp Nou, promet !



Footmercato

PUBLICITÉ