iGFM (Dakar) Le Sénégal a perdu une place à l'échelle planétaire dans le nouveau classement FIFA publié, ce jeudi. Mais, les Lions sont toujours leaders en Afrique.

Après les matchs amicaux disputés par les sélections africaines en début de mois, la FIFA dévoilait ce jeudi son classement des nations. Si le trio Belgique-France-Brésil mène toujours la danse au niveau mondial, en revanche un changement est à signaler sur le podium africain !

Les Lions chutent après la défaite face au Maroc, l'Algérie en forte hausse

Vainqueur du Nigeria (1-0) puis rejoint au score dans les dernières minutes face au Mexique (2-2), l’Algérie gagne en effet 5 places et double les Super Eagles pour s’emparer de la 3e place continentale ! 30e nation mondiale et sur une série de 20 matchs sans défaite, le vainqueur de la CAN 2019 suit la Tunisie (26e) et le leader sénégalais, qui a perdu une place à l’échelle planétaire après sa défaite 3-1 face au Maroc (21e).

Le Maroc gagne 4 places

Derrière le Nigeria et 5e nation africaine, les Lions de l’Atlas signent d’ailleurs une belle progression, eux qui ont gagné 4 places pour se hisser à la 39e position au niveau mondial. On signalera aussi la montée du Burkina Faso qui a éjecté la RDC du Top 10 africain. Pour le reste, l’Afrique compte toujours 3 représentants dans le Top 30 mondial et 6 dans le Top 50. Rendez-vous le 26 novembre pour la prochaine édition.

Le top 10 mondial

1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Angleterre

5. Portugal

6. Espagne

7. Uruguay

8. Argentine

9. Croatie

10. Colombie

Le top 20 africain

1. Sénégal (21e au niveau mondial)

2. Tunisie (26e)

3. Algérie (30e)

4. Nigeria (32e)

5. Maroc (39e)

6. Ghana (48e)

7. Egypte (52e)

8. Cameroun (53e)

9. Mali (56e)

10. Burkina Faso (58e)

11. RDC (59e)

12. Côte d’Ivoire (61e)

13. Guinée (71e)

14. Afrique du Sud (72e)

15. Ouganda (76e)

16. Cap Vert (78e)

17. Bénin (83e)

18. Gabon (84e)

19. Zambie (89e)

20. Madagascar (92e)