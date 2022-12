dimanche 4 décembre 2022 • 370 lectures • 3 commentaires

IGFM (DOHA) L'équipe du Sénégal est éliminée de la Coupe du Monde 2022. Les Lions ont été lourdement battus (0-3) par l'Angleterre, ce soir, au stade Al Bayt de Doha, dans un match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022.

Cette belle victoire anglaise contre le Sénégal n'est pas une surprise. Les Anglais ont été trop forts ce soir. Les Three Lions s'en sont remis à des buts de Jordan Henderson (39e), Harry Kane (45e +3) et Bukayo Saka (57e) pour faire la différence. Ils retrouveront la France en quart de finale.



Harry Kane élu homme du match



En bon capitaine, il a montré la voie et presque tout bien fait. La défense sénégalaise n'a jamais su trouver la parade pour bloquer l'attaquant de Tottenham, toujours infernal dans ses déviations ou dans sa conservation du ballon. Il ne ruminera pas longtemps son raté (41e), puisque son ouverture pour Bellingham est décisive sur l'ouverture du score d'Henderson (39e), avant qu'il ne fasse preuve de sang-froid pour faire le break (45e+3). Du haut de ses 11 réalisations, le voilà seul meilleur buteur des Three Lions en tournoi majeur devant Gary Lineker (10). La France est prévenue.



Du côté du Sénégal qui voulait retrouver les quarts de finale 20 ans, il faudra retourner vite au travail.

