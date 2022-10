samedi 22 octobre 2022 • 78 lectures • 0 commentaires

À quelques mois de la Coupe du Monde, la conception de maillots contrefaits fait rage. Le président de la Fédération sénégalaise de football, qui a saisi la Douane, informe que 34 000 maillots contrefaits ont été saisis par les Gabelous.

«Le secrétaire général ainsi que les membres du Comex ont rendu compte des actions qui ont été menées en vue de lutter contre les ventes de maillots contrefaits avec nos logos. À ma demande en tant que président, l'administration avait saisi l'autorité de la Douane et de la police du Sénégal pour attirer leur attention sur l'invention massive et illicite de conteneurs d'équipement qui sont vendus. Ce qui nuit non seulement aux intérêts de la Fsf mais aussi à notre partenaire Puma.



Nous avons été heureux d'apprendre, après plusieurs saisies, qu'un lot d'environ 34.000 maillots contrefaits a été saisi. Il est important que les intérêts de la Fsf soient préservés et surtout de l'économie du Sénégal. Bien entendu, s'agissant de produit contrefait, il y'a de fortes probabilités qu'on arrive à la destruction pure et simple de ces lots de maillots contrefaits saisis. Dans le même temps, la Fsf et Puma verront comment, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des Sénégalais les maillots originaux dans certains espaces qui seront définis ultérieurement. »