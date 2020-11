Cest ce qu'on appelle une mauvaise nouvelle. Idrissa Gana Gueye, le milieu du PSG, a dû quitter prématurément ses coéquipiers, samedi soir. Blessé, l'international sénégalais a été remplacé par Rafinha dès la 13e minute.

Forfait contre la Guinée Bissau

Une blessure qui inquiète déjà du côté de l'équipe du Sénégal où deux forfaits sont déjà enregistrés, Keita Baldé et Famara Diédhiou. Pire, Saliou Ciss est lui aussi proche de déclarer forfait.

Gana Gueye rejoint donc l'infirmerie déjà bien fournie des Lions du Sénégal. Un vrai coup dur puisqu'il est officiellement forfait pour les matchs de novembre en raison d'une indisponibilité qui va durer deux semaines. Le sélectionneur national, Aliou Cissé doit d'ores et déjà penser à les remplacer puisque le rassemblement débute, ce dimanche, à Dakar.

Pour rappel, l'équipe du Sénégal affronte la Guinée Bissau dans une double confrontation prévue respectivement les 11 et 15 novembre prochains, à Thiès et à Bissau, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.