iGFM (DOHA) En conférence de presse, ce samedi, à Doha, le sélectionneur national de l'équipe d'Angleterre, Southgate, a prévenu ses joueurs avant d'affronter le Sénégal, ce dimanche, lors du huitième de finale de la Coupe du Mondd 2022.

"Plusieurs grandes nations ont déjà été éliminées au Qatar, avec l’Allemagne, l’Uruguay et la Belgique parmi celles qui rentrent chez elles", a relevé le technicien anglais. "Pour ne pas les suivre rapidement à la maison, il faudra trouver un niveau de performance plus élevé pour lutter contre l’intensité et le physique du Sénégal", a prévenu Southgate. Et d'ajouter que son équipe sait que le match contre le Sénégal est loin d’être une partie de plaisir. "Ils sont organisés et ont de grands joueurs dans l'équipe, nous sommes pleinement conscients de l'ampleur de la tâche qui nous attend. Cissé a fait de grandes choses, ils n'ont pas eu de chance de ne pas sortir du groupe à Russie 2018 mais sont à juste titre dans les 16 derniers maintenant."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)