iGFM (Dakar) La FIFA a dévoilé, ce mardi, les camps de base des 32 équipes qui disputeront la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA™ la plus compacte depuis la création de l’épreuve, en 1930, les 31 équipes qui se rendront au Qatar auront toutes leur propre camp de base. Elles pourront même y séjourner tout au long de la compétition, aucun vol intérieur n’étant requis pour se rendre sur les sites des différentes rencontres. Par conséquent, les séances d’entraînement officielles de veille de match de cette édition se tiendront également sur les sites d’entraînement respectifs des équipes.



Celles-ci arriveront à l’hôtel de leur camp de base au moins cinq jours avant leur entrée en lice et y resteront pendant deux semaines au minimum, même si les joueurs espèrent tous demeurer au Qatar 33 jours, synonyme de participation à la finale.



Parmi les nombreux attraits uniques de cette Coupe du Monde de la FIFA 2022™, 24 des 32 sélections seront logées dans un rayon de 10 km. Cette concentration constitue un plus indéniable pour l’ambiance de l’événement à Doha et dans les alentours, ainsi que pour les supporters locaux et internationaux.