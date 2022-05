mercredi 4 mai 2022 • 880 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un communiqué publié, ce mercredi, la FIFA a annoncé que les matchs de barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde 2022 seront disputés au Qatar en juin.

Alors que sur les dernières éditions, les barrages intercontinentaux se faisaient sur une confrontation aller-retour se disputant chez les deux pays concernés. Mais pour cette édition 2022, la FIFA a décidé de centraliser ces rencontres tout en instaurant un match unique. Ainsi, le 7 juin dans le stade d'Ahmad-bin-Ali, l'Australie et les Émirats arabes unis croiseront le fer tandis que la finale entre le représentant asiatique et le représentant sud-américain, à savoir le Pérou, se déroulera le 13 juin prochain dans le même stade.



La France connaitra son dernier adversaire



Le dernier adversaire de la France dans un groupe constitué du Danemark et de la Tunisie sera ainsi connu. Ce sera d'ailleurs le premier adversaire des Bleus dans la compétition. En parallèle, la confrontation entre le représentant de l'Océanie qui est la Nouvelle-Zélande et le représentant de la CONCACAF qui est le Costa Rica aura lieu le 14 juin. Le vainqueur sera placé dans le groupe E avec l’Espagne, l’Allemagne et le Japon. Le dernier ticket via les barrages européens qui se disputeront entre l'Écosse, le Pays de Galles et l'Ukraine sera délivré le 8 juin mais les rencontres auront lieu en Europe.



Pour rappel, la Coupe du monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. 32 nations vont se disputer le trophée remporté par la France lors de la dernière éditon disputée en Russie. Champion d'Afrique, le Sénégal vise au moins la demi-finale.