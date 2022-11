mercredi 23 novembre 2022 • 1041 lectures • 1 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) En cette période de coupe du monde, beaucoup de sénégalais suivent les match à travers les bouquets proposés par les réseaux de cablodistributeurs. Ce qui n’est pas du gout du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra). Il a tenu à mettre en demeure.

«Le Cnra, après en avoir délibéré le 22 novembre 2022, met en demeure les Opérateurs de distribution de programmes de radiodiffusion télévisuelle et/ou sonore par câble de prendre les dispositions pour mettre immédiatement et définitivement un terme aux violations de la réglementation», lit-on dans le communiqué de presse du régulateur.



Dans le document signé par son Président, Babacar Diagne, le régulateur avertit que la constatation de nouveaux manquements, outre les sanctions prévues par la réglementation qui pourraient être prononcées par l’Organe de régulation contre les concernés, entraine l’exclusion de ces derniers du processus de régularisation de la situation juridique en cours des Opérateurs de distribution par câble.

PUBLICITÉ

Le Cnra rappelle que la retransmission des compétitions sportives internationales est conditionnée par l’acquisition de droits qui y sont relatifs. Et selon le tableau officiel de la Fifa, «seules les télévisions (RTS, New World TV et Super Sport International) sont détentrices de droits sur le territoire sénégalais», dit-il.



Ce qui fait que «les opérateurs de distribution par câble proposent en toute illégalité les contenus de télévisions qui n’ont pas de droits sur le territoire sénégalais, notamment (Bein, Sports TV et des chaînes nationales d’autres pays)»

PUBLICITÉ

Le Cnra souligne que sa présente mise en demeure est notifiée aux responsables des Sociétés Safinatoul Amane, Soretec et Peritel. Elle s’adresse aussi à tous les Opérateurs de distribution par câble établis au Sénégal.