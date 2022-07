lundi 18 juillet 2022 • 745 lectures • 0 commentaires

Sport 11 heures Taille

iGFM (Dakar) La FIFA a remis 48 codes à la presse sportive du Sénégal, pour la couverture de la Coupe du monde 2022, informe l'ANPS, ce lundi, lors d'une conférence de presse.

"Nous avons reçu 48 codes dont 35 pour la presque écrite et 13 pour les photographes", informe Abdoulaye Thiam, le président de l'Association Nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS). "La demande est beaucoup plus importante que lors de l'édition 2018 en Russie", ajoute M. Thiam, appelant aux organes de presse qui souhaitent couvrir la Coupe du monde au Qatar, de réagir le plus rapidement possible. Surtout que la date limite du processus d'accréditation est fixée au 15 août. "La caution de 1 million 500.000 qui sera remise à l'ANPS, sera restituée au reporter une fois à Doha (Qatar). Ce montant permettra aux journalistes de la presse écrite, désignés par leurs rédactions de disposer de codes qui leur permettront d'avoir leurs accréditations", précise le président de l'Association, indiquant que les rédactions ont jusqu'au 10 août pour déposer la caution au niveau de l'ANPS.



Pour rappel, la Coupe du monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar.