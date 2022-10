dimanche 9 octobre 2022 • 232 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cristiano Ronaldo s'est distingué, ce week-end, en inscrivant le but de la victoire de Manchester United contre Everton, à Goodison Park, ce dimanche, dans le cadre de la 10ème journée de Premier League.

Un chiffre symbolique pour la machine. Alors que Manchester United affronte Everton à Goodison Park ce dimanche, dans le cadre de la 10ème journée de Premier League, Cristiano Ronaldo a profité de la malheureuse blessure d'Anthony Martial pour sortir du banc face aux Toffees à la 28ème minute. L'international portugais s'est distingué en donnant l'avantage aux Red Devils juste avant la pause, sur un service de Casemiro.



700ème but inscrit en club depuis le début de sa carrière, près de 20 ans jour pour jour



Sa première réalisation de la saison en Premier League a de l'importance, puisqu'il s'agit de son 700ème but inscrit en club depuis le début de sa carrière, près de 20 ans jour pour jour après avoir célébré son premier avec son club formateur (le 7 octobre 2002). CR7 a fait trembler les filets à 5 reprises avec le Sporting, avant d'inscrire 450 pions avec le Real Madrid et 101 sous le maillot de la Juventus, portant maintenant son total à 144 avec Man United. Et si sa saison était lancée ?