iGFM (Dakar) Absent sur le banc depuis le début de la Ligue africaine des Champions, Youssoupha Dabo, l'entraîneur de Teungueth FC effectuait son retour, ce samedi, sur décision de la Confédération africaine de football (CAF). Un retour gagnant qu'il ne préfère pas endosser.

"Il faut féliciter les deux équipes parce qu'il fait très chaud. Ce n'était pas facile de jouer dans ces conditions. On a voulu sortir par la grande porte. On n'a jamais été ridicule dans le contenu. Ce qui est symbolique, on a été capable de revenir dans le match. Ce qui n'a pas été le cas lors des autres matchs", a-t-il analysé, samedi, à Thiès, après la première victoire (2-1) de son équipe en phase de poules de cette compétition, contre l'Esperance de Tunis.

Son apport

"Les joueurs sont les experts. Que je sois présent sur le banc ou pas, je pense que les joueurs restent les experts. Il faut sentir que ton équipe a besoin de toi, c'est ce qui s'est passé", a soutenu le technicien qui avait été interdit de s'asseoir sur le banc en raison de la détention de la Licence CAF ou celle de l’UEFA Pro exigée par l'instance, pour diriger des équipes engagées dans les compétitions continentales. Ce samedi, la Confédération africaine de football (CAF) lui a autorisé à diriger son équipe à partir banc. Ce, après l'élimination de Teungueth FC. "C'est la CAF qui avait décidé que je ne sois pas. Aujourd'hui, c'est encore la CAF qui décide que je revienne sur le banc", a indiqué Dabo, qui visiblement son retour a fait du bien à ses joueurs qui ont remporté leur premier match en phase de groupes.

Différence des deux matchs

Invité à analyser le match aller et celui du retour, Youssoupha Dabo a dit qu'il ne faut "jamais démissionner" même si son équipe avait perdu à l'aller. Selon lui, il faut "rester sur son match et ne pas parler tout le temps à l'arbitre. On n'a pas baissé la tête et ils (les joueurs) avaient confiance en eux", a-t-il souligné, indiquant que Teungueth FC a envie de terminer sur une bonne note malgré son élimination. Lors de la 6e journée, ils rendront visite au Zamalek du Caire.

Le classement du groupe D : Espérance Tunis 10 points (qualifié), MC Alger 8 pts, Zamalek 5 pts, Teungueth 4 pts (éliminé)