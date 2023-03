mercredi 1 mars 2023 • 343 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La légende du football français, Just Fontaine, est décédée ce mercredi à l’âge de 89 ans.

Triste journée pour le football français. Europe 1 vient d’annoncer, via son célèbre journaliste Jacques Vendroux, le décès de l’ancien joueur et entraîneur Just Fontaine. Grand avant centre dans les années 50, il a notamment marqué les Bleus en inscrivant 13 buts lors du Mondial 1958. Né au Maroc en 1933, il avait débuté sa carrière à l’US Marocaine de Casablanca, avant de débarquer en France, à l’OGC Nice.



Il débutera en sélection en décembre 1953, à 21 ans seulement, même si la guerre d’Algérie met un peu sa carrière en suspens. Dans le sud, il aura notamment remporté la Coupe de France (1954) et le championnat (1956), et file direction Reims pour remplacer Kopa. Et là, c’est l’explosion, enchaînant les buts, avec 34 réalisations sur l’exercice 1957/1958 notamment, et cette fameuse Coupe du Monde. Il détient d’ailleurs toujours le record de buts marqués sur un Mondial, et termine troisième du Ballon d’Or 1958.



Des buts en pagaille



C’est en 1962 qu’il met un terme à sa carrière de joueur, après deux saisons un peu difficiles marquées par les blessures. Au total, il aura inscrit 164 buts en 200 matchs de championnat, et 30 buts en 21 rencontres avec l’Equipe de France. Des statistiques à la hauteur des tous meilleurs joueurs de l’histoire.



Il démarre sa carrière de coach asse rapidement, et devient même sélectionneur en 1967, mais son aventure à la tête des Bleus aura été de courte durée : deux matchs amicaux, et c’est fini. En 1973, il prend les commandes du PSG, où il reste trois ans et permet la montée en première division. Il a aussi été sélectionneur marocain entre 1979 et 1981, même s’il n’a pas pu être sur le banc lors de la CAN 1980. C’est une véritable légende qui vient de nous quitter…



Avec Footmercato