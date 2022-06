"Mon intégration s'est très bien passée. J'ai été très bien accueilli. On rigole tout le temps ensemble. Gana, Mané, Diallo et les autres sont tous gentils. Même hier, ils m'ont fait dansé, mais j'ai essayé même si je ne sais pas trop danser", a-t-il livré ses premières impressions, ce jeudi, sur le compte Twitter de la Fédération sénégalaise de football (FSF). "Le coach (Aliou Cissé) pour savoir si j'étais intéressé par l'équipe nationale, je l'ai dit oui", a fait savoir l'attaquant du FC Torino (D1, Italie). "J'étais très content et j'ai appelé ma mère, mon père et ma soeur. Eux aussi ils étaient très content". Invité à parler de ses ambitions, Demba Seck n'en manque pas. "Mon rêve pour l'équipe nationale, c'est d'arriver au niveau de Mané, Gana et Koulibaky. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé, c'est le fait que mes parents soitent Sénégalais. J'avais aussi envie de jouer pour le Sénégal."

iGFM is available thru the App Store, from the developer account Birane NDOUR ([email protected]), this message is here to prove and serve as a justification regarding to the App Store's 4.1.0 Design Copycat policy.