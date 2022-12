samedi 3 décembre 2022 • 3071 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Le sélectionneur national adjoint de l'équipe du Sénégal, Regis Bogaert, a donné des nouvelles de Cheikhou Kouyaté, Sabaly et Nampalys Mendy.

"Cheikhou est en reprise. Je sais qu'aujourd'hui ce sera juste mais il est en reprise", a-t-il dit en conférence de presse de veille de match. Effectivement, Kouyaté a bel et bien repris la course, ce samedi, à l'occasion de la séance d'entraînement. Il était avec le prépareteur physique de l'équipe du Sénégal.



"S'agissant de Sabaly et Nampalys, il étaient en récupération. Ils se sont entraînés en dehors du terrain. Là, ils sont à la dispositon du coach aujourd'hui", a-t-il fait savoir.