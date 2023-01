mercredi 11 janvier 2023 • 570 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans le cadre de l'opération des Pièces Jaunes, dont il est le parrain, Didier Deschamps est revenu ce mercredi sur les propos récemment tenus par Noël Le Graët et sur ce qu'il pense de Zinédine Zidane.

Aux côtés de Brigitte Macron et Christian Estrosi, dans le cadre de l'opération des Pièces Jaunes dont il est le parrain, Didier Deschamps s'est exprimé à Nice sur les derniers événements au sein de la FFF, tout en refusant de répondre aux questions : « Je veux vous dire quelques mots par rapport à la situation [...] Concernant la dernière actualité, avec les déclarations de mon président, bien évidemment, ses propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou", a dit le technicien français dont ses propos ont été relayés par L'Equipe.



«Je peux vous assurer aujourd'hui comme hier et depuis des années que j'ai beaucoup de respect pour lui»



« De mon côté, évidemment, la situation fait que cela a amené une rivalité sportive entre nous deux, voire pour certains à une opposition, a-t-il ajouté. Je peux vous assurer aujourd'hui comme hier et depuis des années que j'ai beaucoup de respect pour lui, par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble dans notre première vie de joueurs et par rapport à ce qu'il est et représente dans le football et le sport français. Je ne vais pas faire de déclaration autre, ce n'est pas l'endroit. »