iGFM (Dakar) Après une absence forcée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le Ballon d'Or fait son grand retour pour cette année 2021. Lionel Messi est sacré pour la septième fois de sa carrière, lors de la cérémonie de la 65ème édition du Ballon d'Or, tenue, ce lundi soir, à Paris.

Lionel Messi remporte son 7ème Ballon d'Or !



Lionel Messi (34 ans, FC Barcelone puis PSG) est le lauréat de cette édition 2021 du Ballon d'Or ! L'international argentin, recruté par Paris après son départ libre de Barcelone l'été dernier, a notamment soulevé la première Copa América de sa carrière avec l'Albiceleste, synonyme de premier trophée majeur en sélection pour la Pulga.



Benzema 4ème, Kanté 5ème, Jorginho sur le podium !



Vainqueur de la Ligue des champions et de la Ligue des nations, N'Golo Kanté (30 ans, Chelsea) termine 5ème de ce Ballon d'Or 2021, derrière son compatriote Karim Benzema (33 ans, Real Madrid), le serial buteur des Merengues. Jorginho (29 ans, Chelsea), double champion d'Europe notamment au cours de l'année 2021, termine lui sur la dernière marche du podium.



Le Trophée Yachine pour Donnarumma !

10ème du classement de cette édition 2021 du Ballon d'Or, Gianluigi Donnarumma (22 ans) remporte le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de l'année. L'ancien portier de l'AC Milan aujourd'hui au PSG a notamment été élu meilleur joueur de l'Euro 2020, qu'il a gagné avec l'Italie l'été dernier.



Alexia Putellas Ballon d'Or féminin !

Alexia Putellas (27 ans), milieu de terrain espagnole du FC Barcelone, vient d'être sacrée Ballon d'Or féminin. La capitaine des Blaugranas est ainsi récompensée pour sa très belle année 2021, au cours de laquelle elle a inscrit 33 buts et délivré 19 passes décisives.



Donnarumma 10ème, Mbappé seulement 9ème !

Kylian Mbappé (22 ans, PSG) termine à la 9ème position de ce classement du Ballon d'Or 2021. Son expression faciale au moment de l'annonce officielle au Théâtre du Châtelet en dit long sur la déception du champion du monde 2018. Son coéquipier Gianluigi Donnarumma (22 ans, PSG), élu meilleur joueur de l'Euro 2020, ferme lui le top 10.



Robert Lewandowski sacré meilleur buteur de l'année !

Robert Lewandowski (33 ans, Bayern Munich) vient d'être élu meilleur buteur de l'année 2021 grâce à ses 52 réalisations en 2021 (43 en club, 9 en sélection) au cours de cette cérémonie du Ballon d'Or 2021.



Le top 10 du Trophée Kopa !

Voici le classement final du trophée Kopa. Nuno Mendes (19 ans, Sporting et PSG) termine 4ème, alors que Jérémy Doku (19 ans, Stade Rennais) finit 9ème ex-aequo avec Giovanni Reyna (19 ans, Borussia Dortmund). Bukayo Saka (20 ans, Arsenal), vice-champion d'Europe avec l'Angleterre, est 6ème.



Pedri remporte le Trophée Kopa !

Pedri (19 ans, FC Barcelone) remporte le trophée Kopa ! Le milieu de terrain du Barça est le 3ème jeune joueur à être distingué dans cette catégorie créée en 2018, après Kylian Mbappé et Matthijs de Ligt.