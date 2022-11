mardi 29 novembre 2022 • 500 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Suivez en direct le match décisif Equateur-Sénégal, comptant pour la 3e et dernière journée de la Coupe du Monde "Qatar 2022", dans le groupe A. Les Lions sont contraints de gagner pour passer en 8es de finale devant un adversaire qui cherche le nul.

Bienvenue au stade Khalifa International, pour suivre en direct ce choc entre l'Equateur et le Sénégal.



C'est parti



2' Au coup d'envoi, l'Equateur s'insalle dans la zone du Sénégal



3' Gana Gueye rate la première grosse occasion du match sur une passe en retrait de Pape Gueye



Les Lions sont bien entrés dans le match



6' Sur le flanc droit, Iliman Ndiaye dépasser le défenseur adversaire mais sa passe en retrait est interceptée



8' Après Gana, Boulaye gâche une occasion. Sur une passe en profondeur de Sabaly, l'attaquant sénégalais croise mal sa frappe



On note une belle entame pour les Lions.



12' Ndiaye enroule du pied gauche de loin mais il ne cadre pas sa frappe



14' Pape Gueye centre côté gauche mais le ballon termine dans les gants de Galindez. Bonne entame des hommes d'Aliou Cissé.



Le Sénéga domine dans la possession

24' Sarr a failli marquer sur une frappe enroulée du droit.



L'Equateur au Sénégal large dominateur



30' Caicedo essaie de lancer Valencia dans la profondeur mais la défense sénégalaise intervient et relance proprement.

Koulibaly est dans son match. Le capitaine sénégalais bloque pour le moment les attaquants équatoriens.



42' Penalty pour le Sénégal suite à une faute sur Ismaila Sarr



45' Ce dernier se fait justice en transformant la sentence, pour son premier but dans cette Coupe du monde son 11e en sélection. Les Lions mènent logiquement devant la Tri.



6 minutes de temps additionnel



C'est la pause au stade international Khalifa



Retour pour la seconde période



47' L'Equateur entame bien la deuxième partie

Les Equatoriens poussent. Ils sont revenus des vestiaires avec un autre visage.



65' Carton jaune pour Gana Gueye suite à une intervention sur un joueur de l'Equateur. Carton jaune pour le milieu de terrain sénégalais. Il sera suspendu si le Sénégal passe en huitièmes de finale.



68' But de l'Equateur ! Et c'est la pépite Moisés Caicedo qui marque sur corner. Le Var sera certainement appelé. Non. Le but est accordé.



70' Buuuuuuuuuuuuuut pour Koulibaly qui redonne l'avantage aux Lions. Sur un coup franc de Gana Gueye, Kalidou Koulibaly saute plus haut que tout le monde dans les airs et trompe Galindez (2-1) !



Le jeu s'arrête après la blessure de Sabaly et d'un autre joueur



74' Double changement pour le Sénégal. Bamba Dieng et Nampalys remplacent Iliman Ndiaye et Pathé Ciss



Les Sénégalais résistent face aux offensives des Equatoriens



Il reste 10 minutes dans le temps règlementaire



Face à la pression de l'adversaire, les hommes d'Aliou Cissé tiennent le coup.

84' Sabaly est touché dans la surface sénégalaise. L'arbitre siffle faute pour les Lions



6 minutes de temps additionnel



C'est chaud dans sa zone mais le Sénégal résiste toujours.

C'est fini.



Le Sénégal décroche sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après sa victoire avec la manière devant l'Equateur. Les champions d'Afrique retrouvent le second tour d'un mondial pour la première fois depuis 2022.



Koulibaly élu homme du match