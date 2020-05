Du Régional 2 à la Ligue 1 en deux ans : découvrez l’histoire et le fabuleux destin de Boulaye Dia

Au service des siens, déjà, Boulaye Dia a pourtant très vite une idée fixe dans sa tête : il veut devenir footballeur professionnel, lui qui n’a jamais eu d’idole mais qui a toujours apprécié Ronaldinho et surtout Robinho, dont il portait le maillot dans sa jeunesse. «Une fois, je revenais de mon match en U16, raconte Harouna, un des grands frères de Boulaye Dia. Même chose pour deux autres de mes frères. Boulaye avait six ou sept ans. Il jouait un peu, on savait qu’il était pas mal, mais on le taquinait en lui disant qu’il était nul. Sauf qu’il nous disait « Vous verrez, quand je grandirai, je vais percer dans le foot et tous vous sortir de là ». On se marrait et on lui riait au nez. Sa devise qui le résume bien ? Quand on veut, on peut !»

Dia découvre le foot en club au Plastic Vallée FC à Oyonnax. Mais sur les terrains proches du domicile des parents où on s’affronte entre potes, le talent de Boulaye est déjà remarqué. Lors de matches disputés par ses frères, le seul « petit » qu’on accepte, c’est Boulaye Dia, qui se confronte alors à des jeunes âgés de six voire sept ans de plus que lui. Forcément formateur. Dans la famille Dia, le niveau footballistique est intéressant, au point que certains grands frères ont envie de persévérer dans cette voie. Mais sans jamais voir bien plus haut. «Je voyais mes grands frères qui étaient de bons joueurs, mais qui n’ont pas forcément fait les bons choix, détaille Boulaye Dia. Je m’en suis inspiré pour ne pas faire les mêmes erreurs. Je me disais qu’il en fallait au moins un dans cette famille. J’ai mis tout en oeuvre pour y arriver.» Des choix qu’il a fallu appréhender : «Le choix d’un club, privilégier la femme plutôt que le football, sourit-il. Faire ce choix, c’est beau ! La vie est une question de choix, mais il faut faire les bons.» «C’est le plus humble de la famille, promet Harouna, le frère. Il a toujours obtenu ce qu’il voulait parce qu’il s’en est donné les moyens.»