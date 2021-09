mardi 28 septembre 2021 • 249 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Me Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, s'est exprimé sur l'échec des Lionnes à l'Afrobasket "Yaoundé 2021" avec un quatrième place.

"Vous savez quand vous perdez, vous êtes souvent critiqués. On a perdu mais il (Tapha Gaye, sélectionneur national) a gagné deux fois avec le Sénégal. Mais, moi j'ai fait deux afrobaskets avec lui, on a perdu en finale et cette fois-ci, on a essayé de rajeunir l'équipe. Malheureusement, l'objectif fixé n'a pas été atteint mais il reste et demeure un bon techncien, ça c'est mon avis personnel. Maintenant on verra."

"Réfléchir sur le devenir de notre basket"

"Nous avons des regrets par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Chez les garçons l'équipe est jeune. On avait 9 nouveaux joueurs sur 12 et on a terminé sur le podium. Il ne faut pas tout remettre en cause. Quand vous voyez le Mali jouer la finale, il avait organisé en 2017 mais n'avait pas atteint la finale. Mais on fera une évaluation. C'est vrai que nous sommes déçus de n'avoir pas gagné la médaille de bronze, mais je pense que cette défaite va nous permettre de beaucoup réfléchir sur le devenir de notre basket. De faire de la prospection, je pense que de cela qu'il s'agit. Il faut faire comme le Nigeria, aller partout dans le monde pour détecter les jeunes sénégalais, leur chercher des passeports de moins de 16 ans pour afin bâtir une équipe à moins terme."