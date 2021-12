mercredi 8 décembre 2021 • 206 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sans surprise, Édouard Mendy a été élu, ce mercredi, par la presse sportive sénégalaise, meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger.

Le gardien de but des Lions du Sénégal et de Chelsea occupe la première place avec 321 points devant Sadio Mané (99 points) et Ismaïla Sarr (61 points). Mendy a été plébiscité pour avoir remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et le trophée du meilleur gardien UEFA. Sans oublier ses 13 clean Sheets avec les Blues. Il succède ainsi à Sadio Mané avec ce trophée nommé Jules François Bocandé.