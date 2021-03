jeudi 25 mars 2021 • 400 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cinq mois après avoir été mis dans l'attelage technique des Lions avec qui il peut désormais voyager, El Hadji Ousseynou Diouf est revenu sur ce choix, lors d'un entretien accordé à IGFM. L'ancien international sénégalais s'est dit très honoré avant de préciser qu'il n'a aucun problème avec l'actuel sélectionneur, Aliou Cissé.

"Je pense que cela montre que je suis une légende dans mon pays et j'en suis fier. Le football sénégalais a besoin des anciens joueurs. Même si je suis le meilleur, d'autres peuvent aussi accompagner l'équipe. C'est toute cette génération qui peut parler aux jeunes et c'est très important. Il faut féliciter la Fédération pour ce qu'elle a fait. C'est une logique et je n'ai aucun problème avec Aliou (Cissé). Il faut une union sacrée autour de l'équipe car nous avons nos mots à dire. J'accompagne les jeunes pour montrer à tout le monde que c'est le Sénégal qui est important. Tout se passe bien, Dieu merci."

Le double Ballon d'Or africain s'est par ailleurs exprimé sur les "Anglais" qui intègrent de plus en plus la tanière. "Cela montre que le Sénégal a des ambitions pour aller de l'avant. Si aujourd'hui beaucoup de joueurs sénégalais évoluent en Angleterre, le championnat le plus grand, c'est parce qu'il y a du talent même si l'Espagne et la France aussi ont chacun un bon championnat. Mais, je tiens à préciser que je suis issu de l'école française au FC Sochaux et j'en suis très fier. Donc, c'est une très bonne chose de voir beaucoup de footballeurs sénégalais évoluer en Angleterre", a expliqué El Hadji Diouf. Dans cette liste, figurent Famara Diédhiou (Bristol), Seny Dieng (Queens Park Rangers), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace), Mbaye Diagne (West Brom), Nampalys Mendy (Leiecster) et Sadio Mané (Liverpool) sans oublier Edouard Mendy (Chelsea) et Ismaïla Sarr (Watford) qui ont déclaré forfait. Selon Diouf, cela ne suffit pas pour gagner. "Il faut de la rigueur et du talent, a conclu l'ancien attaquant de Liverpool.