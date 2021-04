mercredi 28 avril 2021 • 130 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Abdoulaye Sow a donné, mardi soir, sur la 2STV, sa position sur une éventuelle candidature de Saer Seck à l'élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"Je n'aimerais pas que Saer Seck soit candidat devant Augustin (Senghor)", a affirmé le 2e vice-président de la FSF. "Saer, Augustin et moi travaillons ensemble depuis 12 ans et nous avons des projets", a-t-il expliqué, indiquant que ces projets doivent aboutir pour le bien de football sénégalais. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'imagine pas voir le 1er vice-président, Saer Seck se présenter face à Augustin Senghor l'actuel président de la FSF qui aurait aspiré à un quatrième mandat bien qu'il avait déclaré il y a quatre ans qu'il n'allait plus se représenter.

Abdoulaye Sow a par ailleurs indiqué qu'il souhaitait "un consensus" basé sur "des principes qui vont faire avancer le football."

Pourtant, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, Senghor veut garder son fauteuil et M. Sow travaillerait pour lui afin qu'il puisse être réélu. Surtout que ce dernier dirige la Ligue de football amateur qui fait le 3/4 des clubs.

Pour rappel, le président de Génération Foot, Mady Touré est pour le moment le seul à déclarer sa candidature à l'élection qui est prévue en août 2021.

Mbaye Diouf Dia, Saer Seck et Louis Lamotte n'ont pas encore déclaré leurs candidatures.