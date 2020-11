lundi 23 novembre 2020 • 217 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’équipe nationale du Sénégal a effectué sa première séance d’entraînement au Kigali Arena, ce lundi. Seuls trois joueurs ont pris par à cette séance en direction des éliminatoires de l'Afrobasket 2021.

Les Lions du basket ont pris leurs quartiers dans la capitale rwandaise. Peu après leur arrvée, ils ont effectué leur première séance d’entraînement au Kigali Arena, ce lundi. Seuls trois joueurs ont pris part à cette séance qui a duré 1h30 minutes . Il s’agit de Louis Adams, Makhtar Gueye et Alkaly Ndour. Boniface Ndong et ses deux adjoints Mamadou Gueye « Pabi" et Raoul Toupane ont mis en place les premiers schémas de jeu.

Le reste du groupe est attendu ce lundi. Ils doivent d’abord faire les tests Covid et se mettre à l’isolement pour 24h en attendant les résultats, renseigne l'envoyé spécial de Record.

Pour rappel, les qualifications pour l’Afrobasket 2021 se déroulent à Kigali (Rwanda) et au Caire (Egypte).

Les 3 meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue l’an prochain à Kigali au Rwanda.

La composition des groupes des Éliminatoires pour l'AfroBasket 2021 :

Groupe A : Tunisie, République centrafricaine, République démocratique du Congo et Madagascar

Groupe B : Sénégal, Angola, Mozambique et Kenya

Groupe C : Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée équatoriale

Groupe D : Nigeria, Mali, Rwanda et Algérie

Groupe E : Maroc, Égypte, Ouganda, Cap Vert