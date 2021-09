lundi 6 septembre 2021 • 488 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Les "Anglais" de la tanière des Lions du Sénégal pourraient ne pas prendre part à la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

C'est ce qu'on appelle une grosse incertitude. Le Sénégal pourrait disputer la 4e journée des qualifications pour le Mondial "Qatar 2022" sans ses joueurs évoluant dans le championnat anglais. Une grosse inquiétude plane déjà autour de la participation des "Anglais" (Sadio Mané, Kouyaté, Nampalys Mendy, Édouard Mendy, Seyni Dieng, Ismaïla Sarr).

L'Afrique du Sud hôte de la Namibie, placée sur la liste rouge

La Namibie adversaire des Lions en octobre, au match retour de la double confrontation, a été autorisée par la CAF à recevoir ses adversaires à Johannesburg en Afrique du Sud pays classé sur la liste rouge de la Grande Bretagne en cette période de covdi19. Ce, depuis le début des éliminatoires en raison de son stade qui n'est pas homologué. Pire, chaque joueur qui revient d'un pays classé sur la liste rouge, sera mis en quarantaine avant de reprendre ses entraînements collectifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Liverpool n'a pas voulu libérer Salah puisque l'Egypte fait partie de la zone rouge.

Aliou Cissé interpelle déjà la CAF et la FIFA

Interpellé sur cette situation, Aliou Cissé qui était en conférence de presse, ce lundi après-midi à Brazzaville, a affiché son inquiétude. "Je ne peux rien n'y faire. Je pense que c'est à nos dirigeants, à nos confédérations de s'imposer. Bien-sûr si vous me posez cette question c'est par rapport à Sadio Mané, Édouard Mendy et tous les joueurs qui jouent en Angleterre. C'est vrai que je n'ai pas envie d'en parler parce que j'ai un match demain (contre le Congo). Mais, on pourra les récupérer à la 3e journée (ce sera à Thies). Mais, aujourd'hui on est dans l'incertitude totale pour la 4e journée. Comment on peut faire jouer une équipe dans un pays où c'est répertorier comme zone rouge. Je pense que a CAF aura une réponse à nous donner. Tous les autres entraîneurs ne sont pas contents. Maintenant, c'est à la FIFA de savoir que le football ne s'arrête pas qu'en Europe. Si l'Afrique doit aller à la Coupe du monde, elle doit y aller avec ses meilleures équipes. Les meilleurs équipes ont besoin des meilleurs joueurs pour pouvoir le faire. Personnellement, je ne peux que le dénoncer. Il y a des gens mieux outillés que moi pour taper sur la table et dire que maintenant ça suffit", a-t-il réagi à la veille de défier le Congo, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires du Mondial "Qatar 2022".