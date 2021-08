mardi 24 août 2021 • 319 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) 26 Congolais ont été retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le sélectionneur du Congo, Paul Put, a dévoilé lundi sa liste de 26 joueurs retenus pour affronter la Namibie (2 septembre) et le Sénégal (7 septembre) à l’occasion des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Celle-ci est marquée par les absences du défenseur central du Havre, Fernand Mayembo, blessé, et de l’attaquant vedette Thievy Bifouma, dans l’impasse avec Heilongjiang Ice City en Chine.

Deux joueurs évoluant en France sont appelés : le défenseur du Havre, Nolan Mbemba, et le jeune attaquant de Montpellier, Béni Makouana. L’ancien Montpelliérain Morgan Poaty aura quant à lui l’occasion de fêter ses premières capes après plusieurs rendez-vous manqués.