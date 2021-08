jeudi 5 août 2021 • 200 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Un inspecteur de la CAF est arrivé au Sénégal pour inspecter le stade Lat Dior de Thies en prélude des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, renseigne Me Augustin Senghor, ce jeudi, lors d'une conférence de presse.

"Avec Lat Dior, on a bon espoir que nous allons y jouer le 3 septembre contre le Togo. Nous avons triuvé un accord avec Gregory International pour l'amélioration de la pelouse. Nous avons mis presque 100 Millions pour une bonne pelouse. On a tout mis et on est en condition de match. On a espoir qu'on pourra jouer au stade Lat Dior en septembre. D'ailleurs, linspecteur de la CAF est actuellement à Thies pour inspecter. Les lampes seront allumées. Nous espérons que le stade sera homologué car nous avons beaucoup fait pour que le stade réponde aux normes", a-t-il dit au sujet du stade qui ne figure pas pour le moment sur la liste de ceux que la CAF a homologué en prélude des qualifications à la Coupe du monde 2022. Il faudra attendre à la fin de l'inspection pour avoir une réponse définitive.

A noter que le président sortant de la Fédération sénégalaise de football a donné l'information ce jeudi, lors d'une conférence de presse qui servait à décliner son programme de gestion consensuelle pour les élections de la FSF prévues, ce samedi. Ce sera face à l'autre candidat Mady Touré.