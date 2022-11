lundi 28 novembre 2022 • 513 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Sachant qu'un nul face au Sénégal, ce mardi, lui suffirait pour passer en 8es de finale, le sélectionneur de l’Equateur, Gustavo Alfaro se veut néanmoins ambitieux. En effet, le technicien de 60 ans veut gagner et terminer premier du groupe A.

"Nous ne pouvons pas changer notre philosophie. Au-delà de sa discipline tactique, l’Equateur a une manière de jouer sur le terrain. Notre mentalité est de gagner ce match, pas de faire match nul", a-t-il fait savoir en conférence de presse. "Nous respectons beaucoup le Sénégal, c’est une bonne équipe qui a un très bon entraineur avec une idée de jeu très claire. Ils ont su se réinventer après le coup dur avec Sadio Mané", relevé le sélectionneur de la Tri.



"Certes, nous avons des failles, mais nous sommes soudés. Notre objectif sera de gagner"



Gustavo Alfaro a par ailleurs indiqué "le Sénégal a su vite réagir à la défaite en fin de match contre les Pays-Bas". Et d'ajouter : "C’est clair donc qu’ils donneront tout pour gagner ce match. Nous aussi voulons gagner ce match. Certes, nous avons des failles et des limites, mais nous sommes une équipe soudée. Notre objectif demain sera de gagner ce match, même si nous savons que ce sera une rencontre très difficile, tenue et complexe."



A rappeler que l'Equateur n’a besoin que le point du nul pour se qualifier en cas de bon résultat des Pays-Bas contre le Qatar à la même heure (15h GMT).



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé Spécial à DOHA, QATAR)